PAUS (FESTIVAL RIO LOCO), 15 juin 2022, .

PAUS (FESTIVAL RIO LOCO)

2022-06-15 23:15:00 – 2022-06-15

Cela fait plus d’une décennie que PAUS distille son rock progressif et expérimental, partout où la scène le mène. Libre comme l’air, loin d’être ancré dans un paysage sonore statique, le groupe navigue à vue sur les flots déchaînés d’un math rock vertueux, d’une synth-pop expérimentale ou d’un rock psyché incandescent. Cinématographiques, empreintes d’un héritage culturel fort (krautrock, sonorités africaines, textures électroniques…), les compositions du quartet lisboète emportent, ravivent, soulèvent ! Ce qui fait leur force et leur originalité ? S’appuyer sur une formation insolite : deux batteurs – avec un jeu en “siamois” l’un face à l’autre, dos aux autres musiciens -, une basse et un arsenal de claviers. Ici, clairement, le rythme se fait moteur. La mélodie, voyage. Le lâcher-prise, une évidence. Des premières parties de Radiohead aux plus grands festivals (SXSW, Primavera Sound, Eurosonic, NRMAL…), de leur album Madeira (2018) qui les a propulsés numéro 1 des charts portugais à leurs prestations survoltées, toujours un maître mot : créativité !

Focus Portugal.

Rendez-vous à la Scène Village du festival Rio Loco !

Pour la 27ème édition du festival Rio Loco Nova Onda, découvrez PAUS, un quartet insolite.

Focus Portugal.

Rendez-vous à la Scène Village du festival Rio Loco !

