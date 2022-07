Pau’s détente c’est royal: Parc de la coulée verte Pau, 18 juillet 2022, Pau.

Pau’s détente c’est royal: Parc de la coulée verte

Coulée verte av du Loup Pau Pyrénées-Atlantiques av du Loup Coulée verte

2022-07-18 – 2022-07-22

av du Loup Coulée verte

Pau

Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 La Ville de Pau reconduit cette année et tout au long de l’été le programme d’animations « Mes vacances à Pau, c’est royal ». Un programme estival riche et varié pour tous dans les lieux emblématiques de la ville, les quartiers ou le Domaine de Sers. Cet été encore, les animations fleurissent en journée, en soirée et durant le week-end.

pau ‘s détente

av du Loup Coulée verte Pau

dernière mise à jour : 2022-07-12 par