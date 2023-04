Festival Musique en Sol Eglise, 10 août 2023, Paunat.

Jeudi 10 août – Abbatiale de Paunat à 20h30

L’Opéra « Didon et Enée » d’Henry Purcell, « Ensemble baroque de Toulouse », « Chœur du Festival », et « Marie-Andrée Bouchard -Lesueur », Thimotée Varon », « Clémence Garcia » et « Nadine Gabard dans les rôles principaux..

Eglise

Paunat 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Thursday, August 10 – Abbey of Paunat at 8:30 pm

The Opera » Dido and Aeneas » by Henry Purcell, » Ensemble baroque de Toulouse « , » Ch?ur du Festival « , and » Marie-Andrée Bouchard -Lesueur « , » Thimotée Varon « , » Clémence Garcia » and » Nadine Gabard » in the main roles.

Jueves 10 de agosto – Abbatiale de Paunat a las 20.30 h

Ópera » Dido y Eneas » de Henry Purcell, » Ensemble baroque de Toulouse « , » Ch?ur du Festival « , y » Marie-Andrée Bouchard -Lesueur « , » Thimotée Varon « , » Clémence Garcia » y » Nadine Gabard » en los papeles principales.

Donnerstag, 10. August – Abteikirche von Paunat um 20:30 Uhr

Die Oper « Dido und Aeneas » von Henry Purcell, « Ensemble baroque de Toulouse », « Ch?ur du Festival », und « Marie-Andrée Bouchard -Lesueur », Thimotée Varon », « Clémence Garcia » und « Nadine Gabard » in den Hauptrollen.

