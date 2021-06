PAUMÉES par la Compagnie C’est pas commun SAINT-MÉDARD-EN-JALLES,Forêt de Gajac, 25 août 2021-25 août 2021, Saint-Médard-en-Jalles.

**Folle balade buissonnière** Elles sont trois : Pom, De et Pin. Parties explorer la forêt, un jour de visite scolaire, avec un druide touristique, trois gamines de CM1 décident de rester paumées. Scotchées à la nature depuis 1999, elles ont fait pouce au temps qui passe. Les voilà maintenant qui nous embarquent dans une folle déambulation buissonnière. Entre vocabulaire enfantin tout droit sorti des 90’s et perception quasi animale, leur balade théâtralisée se construit sur leurs anecdotes étranges et enthousiastes. Nous, qui les observons, redécouvrons la nature à travers leurs regards naïfs et décalés. Sous la légèreté apparente, entre émotion et humour, pointent les grandes questions de libertés, d’éducation, de temps qui passe ou de biodiversité. — Avec : Pauline Blais, Hélène Godet et Audrey Saffré Mise en scène et écriture : Alexia Duc — **Extrait** : [[https://www.youtube.com/watch?v=AlKMriI8TDA](https://www.youtube.com/watch?v=AlKMriI8TDA)](https://www.youtube.com/watch?v=AlKMriI8TDA) — **La compagnie** [**C’est pas commun**](https://cestpascommun.fr/) Menée par la trépidante Alexia Duc, la Cie C’est pas Commun a vu le jour en 2016 à Bordeaux. À travers ses créations dynamiques et burlesques, la compagnie tente d’atteindre son but ultime et utopiste : (re)faire aimer le théâtre à toutes et tous. Sa technique fatale : utiliser l’humour avec sérieux. Faire marrer la galerie pour se la mettre dans la poche, et BIM, surprendre à coup d’émotion, de réflexion et de poésie. —** TOUT PUBLIC en bonne forme physique, à partir de 8 ans** **!! Ce spectacle n’est pas accessible aux enfants de moins de 8 ans !!** **DUREE** : 2h environ **GRATUIT, SUR RÉSERVATION OBLIGATOIRE** : [[dacaj@saint-medard-en-jalles.fr](mailto:dacaj@saint-medard-en-jalles.fr)](mailto:dacaj@saint-medard-en-jalles.fr) / 05 56 17 11 91 (ouverture des réservations le 21 juillet) **LIEU** : Rendez-vous Parking de la résidence Les sources, Avenue du Thil à Saint-Médard-en-Jalles — **IMPORTANT :** Prévoir des chaussures de marche, de l’eau et des vêtements adaptés à la météo Pour le respect des autres spectateurs, il sera interdit de fumer pendant toute la durée du spectacle. Les chiens ne pourront pas accompagner leur maître. Les chemins ne sont pas adaptés aux poussettes. Le spectacle n’est pas accessible aux enfants de moins de 8 ans. — Prochain « Paumées » de l’Été métropolitain : SAINT-MÉDARD-EN-JALLES le 26/08. _Un spectacle mis en œuvre cet été en collaboration étroite avec l’iddac, agence culturelle du Département de la Gironde._ — _Une programmation « Eté métropolitain 2021 », saison culturelle de Bordeaux Métropole_

