**Grande balade buissonière en forêt par la Compagnie C’est pas Commun** C’est l’histoire de trois gamines qui ont décidé de rester paumées, en juin 1999, le jour de la visite scolaire avec le druide touristique. Ce jour-là, elles ont fait pouce avec le temps qui passe, pour rester toute la vie en CM1. Elles vous invitent à une sorte de rituel qu’elles nomment « le Méga passage ». Elles vous parlent de liberté, de Pokémons et de fourmis. Suivez Pom, De et Pin dans la forêt et redé&couvrez la Nature à travers leurs regards naïfs. _À partir de 8 ans / Sur réservation auprès de la bibliothèque à partir du 21 juillet au 05 57 93 11 31 ou service.bibliothè_[_[que@ville-lehaillan.fr](mailto:que@ville-lehaillan.fr)_](mailto:que@ville-lehaillan.fr) Informations aux spectateurs : – être en forme physique – prévoir des chaussures de marche, de l’eau, des vêtements adaptés à la météo – apporter des produits anti-moustiques et anti-tiques – les chiens et la cigarette sont interdits – le spectacle n’est pas accessible aux poussettes Dans le cadre de l’été métropolitain et du programme « Cet été, prenez un grand bol d’air au Haillan ! » : [[https://www.ville-lehaillan.fr/Cet-ete-prenez-un-grand-bol-d-air.html](https://www.ville-lehaillan.fr/Cet-ete-prenez-un-grand-bol-d-air.html)](https://www.ville-lehaillan.fr/Cet-ete-prenez-un-grand-bol-d-air.html) [https://etemetropolitain.bordeaux-metropole.fr/](https://etemetropolitain.bordeaux-metropole.fr/)

