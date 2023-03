FÊTE DU PRINTEMPS Paulx Paulx Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Paulx

FÊTE DU PRINTEMPS, 8 avril 2023, Paulx Paulx. FÊTE DU PRINTEMPS Paulx Loire-Atlantique

2023-04-08 – 2023-04-08 Paulx

Loire-Atlantique Paulx . Au programme de cette matinée :

– Bingo du printemps

– Chasse à l’œuf

– Yoga du printemps

– Relaxation printanière Pour les enfants de 5 à 12 ans. Viens fêter l’arrivée du printemps ! bullededouceurenchantee@gmail.com +33 6 30 56 17 95 Paulx

dernière mise à jour : 2023-03-15 par

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Paulx Autres Lieu Paulx Adresse Paulx Loire-Atlantique Ville Paulx Paulx Departement Loire-Atlantique Tarif Lieu Ville Paulx

Paulx Paulx Paulx Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paulx paulx/

FÊTE DU PRINTEMPS 2023-04-08 was last modified: by FÊTE DU PRINTEMPS Paulx 8 avril 2023 Loire-Atlantique Paulx Paulx Loire-Atlantique

Paulx Paulx Loire-Atlantique