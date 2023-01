PAULO spectacle humoristique Valdivienne Valdivienne Valdivienne Catégories d’Évènement: 86300

kb:France7586

Valdivienne

PAULO spectacle humoristique Valdivienne, 26 février 2023, Valdivienne Valdivienne. PAULO spectacle humoristique 7 rue de l’abbé arnault Valdivienne 86300

2023-02-26 15:00:00 – 2023-02-26 17:00:00 Valdivienne

86300 Valdivienne PAULO reprend la route pour cette saison avec son spectacle ” A Travers Champs”. Il a le don d’évoquer des sujets qui parlent à tous. Son one man show sonne juste et touche toutes les générations. Constamment renouvelés, ses textes taillés dans un humour subtil, abordent les sujets d’actualité comme au comptoir du café du village. Il transporte son public « A Travers Champs…», titre de son spectacle, et décrit avec un réalisme saisissant et une pointe de nostalgie la vie des gens. One man show de Paulo à Valdivienne +33 6 12 02 74 27 OT Sud Vienne Poitou

Valdivienne

dernière mise à jour : 2023-01-26 par

Détails Catégories d’Évènement: 86300, kb:France7586, Valdivienne Autres Lieu Valdivienne Adresse 7 rue de l'abbé arnault Valdivienne 86300 Ville Valdivienne Valdivienne lieuville Valdivienne Departement 86300

Valdivienne Valdivienne Valdivienne 86300 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valdivienne-valdivienne/

PAULO spectacle humoristique Valdivienne 2023-02-26 was last modified: by PAULO spectacle humoristique Valdivienne Valdivienne 26 février 2023 7 rue de l'abbé arnault Valdivienne 86300 86300 Valdivienne Valdivienne kb:France7586

Valdivienne Valdivienne 86300