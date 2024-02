PAULO A travers Champs Boulleret, samedi 17 février 2024.

PAULO A travers Champs Boulleret Cher

PAULO reprend la route pour cette saison avec son spectacle » A Travers Champs ».

Venez découvrir cet humoriste à Boulleret

Il a le don d’évoquer des sujets qui parlent à tous. Son one man show sonne juste et touche toutes les générations.

Il nous parle d’un temps où l’on allait chercher l’eau au puits, où les amants se rencontraient au bal et où les noceurs rentraient en deux chevaux.

Son spectacle est une pellicule de souvenirs en noir et blanc que l’on aime revoir et partager.19 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 20:30:00

fin : 2024-02-17

Boulleret 18240 Cher Centre-Val de Loire comite18240@outlook.fr

L’événement PAULO A travers Champs Boulleret a été mis à jour le 2024-02-05 par Office de tourisme du Grand Sancerrois