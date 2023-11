Marché d’hiver Paulnay, 3 décembre 2023, Paulnay.

Paulnay,Indre

A l’approche de Noël, le comité des fêtes de Paulnay fait son marché d’hiver..

Dimanche 2023-12-03 10:00:00 fin : 2023-12-03 17:00:00. EUR.

Paulnay 36290 Indre Centre-Val de Loire



As Christmas approaches, the Paulnay festival committee is holding its winter market.

Al acercarse la Navidad, la comisión de fiestas de Paulnay celebra su mercado de invierno.

Da Weihnachten vor der Tür steht, veranstaltet das Festkomitee von Paulnay einen Wintermarkt.

Mise à jour le 2023-11-17 par ADT INDRE