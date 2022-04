Pauline Viardot au musée de la Vie romantique Musée de la Vie romantique, Hôtel Scheffer-Renan, 6 juillet 2021, Paris.

Du mardi 06 juillet 2021 au dimanche 04 septembre 2022 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

. gratuit Entrée libre dans les collections permanentes

A l’occasion du bicentenaire de l’artiste, le musée propose un accrochage d’une quinzaine d’œuvres choisies au sein des collections.

Cette sélection de peintures, dessins, partitions et photographies rend hommage à la pianiste virtuose et cantatrice à la voix exceptionnelle que fut Pauline Viardot. Élève de Franz Liszt, amie d’Ary Scheffer, de George Sand et de Frédéric Chopin, elle encouragea tout au long de sa carrière les jeunes talents comme Charles Gounod, Georges Bizet, Camille Saint-Saëns et Gabriel Fauré. Le musée s’attache ainsi à mettre en valeur son activité de compositrice et de pédagogue et invite à redécouvrir l’admiration qu’elle suscitait de son vivant.

La ville de Bougival – où Pauline, son mari Louis, leurs enfants et Ivan Tourgueniev passèrent tous leurs étés -, et le Centre européen de musique célèbrent également le bicentenaire de sa naissance et proposent un programme de conférences et de concerts. Consultez le programme

Communiqué de presse

Musée de la Vie romantique, Hôtel Scheffer-Renan 16 rue Chaptal 75009 Paris

© Musée de la Vie romantique Roger Viollet Pauline Viardot par George Sand