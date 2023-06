Corps de logis Pauline Perplexe Arcueil, 1 août 2023, Arcueil.

Corps de logis 1 août – 15 septembre Pauline Perplexe

Avec la volonté de s’inscrire dans le paysage et de proposer hors les murs, une correspondance estivale à l’adresse des habitants et habitantes d’Arcueil, le second numéro de la revue HOMEBODY sera disponible dans plusieurs commerces de proximités autour de Pauline Perplexe du 1er août au 15 septembre aux horaires d’ouverture correspondants à chaque lieu.

Un exemplaire de l’édition sera consultable en permanence à la médiathèque municipale d’Arcueil (Louis Pergaud) et le 15 septembre aura lieu un lancement de l’édition chez Pauline Perplexe.

En diffusant l’activité artistique dans son contexte vernaculaire et en mettant au même niveau denrées quotidienne, achats de nécéssité et production artistique, nous soulignons l’idée que la création se nourrit de son milieu.

Pauline Perplexe 90 avenue de la Convention 94110 Arcueil Arcueil 94110 Val-de-Marne Île-de-France 06 68 08 40 72 http://paulineperplexe.com/ https://www.facebook.com/paulineperplexe/;https://www.instagram.com/paulineperplexe/?hl=fr [{« type »: « email », « value »: « paulineperplexe@gmail.com »}] Pauline Perplexe est le nom d’un lieu indépendant de production et d’exposition artistique situé à Arcueil depuis 2015 et bénéficiant du soutien de la ville et de la région Île-de-France depuis 2018. Cette Association regroupe des ateliers d’artistes et un espace d’exposition dans une maison et un jardin répartis aux 76, 78 et 90 avenue de la Convention. RER B station Laplace

2023-08-01T09:00:00+02:00 – 2023-08-01T23:30:00+02:00

2023-09-15T09:00:00+02:00 – 2023-09-15T23:30:00+02:00

