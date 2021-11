Pauline Lecerf / Lampadaire Magazine artconnexion, 11 décembre 2021, Lille.

Pauline Lecerf / Lampadaire Magazine

du samedi 11 décembre au samedi 22 janvier 2022 à artconnexion

Exposition du 13 décembre 2021 au 22 janvier 2022 Invitation au lancement le 11 décembre 2021 à 17h30, lancement à 18h _Lampadaire Magazine_ est à la fois le nom d’une exposition et celui d’une revue. Ce projet sur l’éclairage public est inspiré des recherches de l’artiste au contact d’astronomes, urbanistes, insomniaques, militants de la nuit. Pauline Lecerf est née en 1993 à Paris. Formée à l’école Offshore de Shanghaï, puis à la Haute École des Arts du Rhin (HEAR) en illustration et dans le groupe « Hors Format », Pauline Lecerf est particulièrement intéressée par la création de rencontres collectives et par la construction de formes et de situations qui « explorent des relations de tensions ». Elle invite le public à prendre part à des manifestations agrémentées de références à l’Histoire, à la philosophie ou encore à la culture, sous formes d’histoires contées, d’expériences physiques ou sensorielles. _Lampadaire Magazine_ est née du croisement de plusieurs réflexions et constats de l’artiste. Dans les champs de la philosophie, de la science, de l’écologie, ou encore de l’urbanisme, la lumière est un sujet d’étude. En particulier l’éclairage public, qui a été source d’interrogation et de débats durant les périodes de confinement qu’a connu la France. Durant le premier confinement (entre mars et mai 2020), Pauline Lecerf s’est demandé pourquoi laisser les éclairages publics allumés alors que personne n’était autorisé à sortir. Dans plusieurs villes, certains habitants inquiets de l’impact écologique et de la pollution lumineuse, ont eu la même réflexion et ont invité les élus à se positionner sur ces questions. Bien qu’il soit source de débats et de polémiques, l’éclairage public nocturne s’avère nécessaire pour des questions de sécurité, de surveillance, mais également d’anxiété. En effet, la lumière en ville est rassurante, elle donne une impression de sécurité : elle agit comme un effet placebo. Pour _Lampadaire Magazine_, Pauline Lecerf a récolté des informations à l’occasion d’**une résidence de recherche soutenue par artconnexion en avril 2021**. **Les 14, 15, 16 et 17 décembre 2021 à 18h, Pauline Lecerf propose des visites commentées** (performances) autour des lampadaires de la ville de Lille. Sous la forme d’une initiation à la reconnaissance des formes de lampadaires, elle mêle les prémices historiques de la lumière dans l’espace public (des villes médiévales aux lampadaires de Louis XIV) aux slogans du principal fournisseur d’électricité français. Symbole de pouvoir, outil de surveillance, synonyme d’intelligence et de connaissance, la lumière est partout, alors même qu’elle est impalpable. **Réservation obligatoire à l’adresse suivante :** [**[contact@artconnexion.org](mailto:contact@artconnexion.org)**](mailto:contact@artconnexion.org)

Entrée gratuite, présentation du pass sanitaire obligatoire

artconnexion 9 Rue du Cirque Lille Lille Vieux-Lille Nord



