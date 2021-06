Pauline & Juliette en concert Saint-Palais, 13 juin 2021-13 juin 2021, Saint-Palais.

Pauline & Juliette en concert 2021-06-13 – 2021-06-13

Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques

Après une longue période sans représentations à cause de la crise sanitaire, Päuline et Juliette viennent vous présenter leur deuxième album « Veloma » sorti en novembre 2020.

Venez découvrir le doux métissage entre le folk, la world et la musique afro de ce nouvel album avec la sincérité et la douceur qui caractérise ce jeune duo féminin.

+33 5 59 65 74 20

Complexe Saint-Louis