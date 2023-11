Pauline et Louise, deux rebelles, deux proscrites Bibliothèque Charlotte Delbo Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Pauline et Louise, deux rebelles, deux proscrites Bibliothèque Charlotte Delbo Paris, 9 mars 2024, Paris. Le samedi 09 mars 2024

de 18h00 à 19h00

.Public adultes. gratuit Inscription auprès de bibliothécaires ou sur bibliotheque.charlotte-delbo@paris.fr Une lecture théâtralisée avec Sylvie Lebrat. A vingt ans d’intervalle, ces deux femmes vont être jugées par des conseils de guerre et se voir, la première ‘transportée’ en Algérie en 1852, pour participation à un club républicain, la seconde ‘déportée’ en Nouvelle-Calédonie, en 1871, après les événements de La Commune de Paris. Extraits de ‘Lettres de prison’ de Pauline Roland et des ‘Mémoires’ de Louise Michel.

Bibliothèque Charlotte Delbo 2 passage des Petits Pères 75002 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-charlotte-delbo-1664 +33553297430 bibliotheque.charlotte-delbo@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliotheque.charlotte.delbo/ https://fr-fr.facebook.com/bibliotheque.charlotte.delbo/ https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-charlotte-delbo-1664

libre de droit Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Bibliothèque Charlotte Delbo Adresse 2 passage des Petits Pères Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Charlotte Delbo Paris latitude longitude 48.8665080018651,2.34043398049681

Bibliothèque Charlotte Delbo Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/