Pauline Delabroy-Allard Médiathèque Grand M Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

Pauline Delabroy-Allard Médiathèque Grand M, 31 mars 2022, Toulouse. Pauline Delabroy-Allard

Médiathèque Grand M, le jeudi 31 mars à 18:00

Jeudi 31 mars à 18h Rencontre avec Pauline Delabroy-Allard autour de son premier roman Ça raconte Sarah (Éditions de Minuit, 2020) et son dernier ouvrage Maison-tanière (L’Iconopop, 2021), un recueil de poésies. Rencontre proposée par les étudiants du Master Écritures de l’Université du Mirail. Suivie d’une séance de dédicaces avec la Librairie La Renaissance. Médiathèque Grand M Jeudi 31 mars à 18h Rencontre avec Pauline Delabroy-Allard autour de son premier roman Ça raconte Sarah (Éditions de Minuit, 2020) et son dernier ouvrage Maison-tanière (L’Iconopop, 2021), un recueil Médiathèque Grand M 37, avenue de la Reynerie Toulouse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-31T18:00:00 2022-03-31T20:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Toulouse Autres Lieu Médiathèque Grand M Adresse 37, avenue de la Reynerie Ville Toulouse lieuville Médiathèque Grand M Toulouse

Médiathèque Grand M Toulouse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Pauline Delabroy-Allard Médiathèque Grand M 2022-03-31 was last modified: by Pauline Delabroy-Allard Médiathèque Grand M Médiathèque Grand M 31 mars 2022 Médiathèque Grand M Toulouse toulouse

Toulouse