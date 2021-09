Pauline Dau : Vanité(s) – Festival Les Annulés La Harlière, 30 septembre 2021, Saint-Herblain.

2021-09-30 Représentations les 30 septembre et 1er octobre 2021 à 20h30Accès par escaliers uniquement ! / Salle située au 2e étage sans ascenseur

Horaire : 20:30 21:20

Gratuit : non 10 € / 5 €BILLETTERIES :- www.theatreonyx.fr- à l’accueil à la Harlière, 9 rue de Charente, St-Herblain (derrière la Maison des Arts) – du lundi au vendredi de 12h30 à 18h et 1 heure avant le début des représentations- par téléphone au 02 28 25 25 00 Représentations les 30 septembre et 1er octobre 2021 à 20h30Accès par escaliers uniquement ! / Salle située au 2e étage sans ascenseur

One woman circus show ! Auteure et interprète : Pauline Dau Elle pratique le hula-hoop comme l’humour. Avec une grande dextérité. A grands coups de cerceau et d’ironie, Pauline Dau questionne le corps féminin et ses multiples représentations. A la manière d’un stand up, Pauline parle beaucoup, passe du coq à l’âne et se glisse dans la peau de ses personnages. Elle invite Dalida et Fanny Ardant et s’amuse des symboles un peu désuets censés représenter les attributs qui font d’une femme “une femme”.Entre performance physique et cabaret burlesque, entre humour noir et clown blanc, entre kitch et classe, Pauline Dau mène une véritable réflexion sur sa condition de femme et d’acrobate, sur le fait de se montrer et de vieillir sur scène. Durée : 50 min.Public : à partir de 8 ans, tout public Dans le cadre du Festival Les Annulés à St-Herblain

La Harlière adresse1} Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 00 https://www.theatreonyx.fr/programme