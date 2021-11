Pauline CROZE Makeda, 3 février 2022, Marseille.

Pauline CROZE

Makeda, le jeudi 3 février 2022 à 20:30

Pauline CROZE (+1e Partie) Elle a 24 ans quand elle est révélée aux Transmusicales de Rennes. L’année suivante sera l’année Pauline Croze : elle remporte le prix Sacem au tremplin du festival Chorus puis se produit en première partie de Miossec, M, Bernard Lavilliers, Lhasa ou Cali. Du beau monde. En 2005, elle sort son premier album, simplement intitulé Pauline Croze. Il est disque d’or, elle-même est nommée aux Victoires de la musique et enchaîne une tournée d’un an et demi qui passe par La Cigale et l’Olympia. Autant dire que le nom de Pauline Croze est sur toutes les lèvres et dans toutes les oreilles. Son deuxième album arrive bientôt Un bruit qui court (2007) qui précède une tournée en France, au Japon et en Afrique de l’Ouest. Elle compose également le titre dans les films pour le longmétrage de Maïwenn, Le Bal des artistes. Après Le Prix de l’Eden, elle publie Bossa Nova qui, comme son titre l’indique, reprend des standards de la musique brésilienne. Ne rien faire, son album le plus récent (2018) sonne comme un oxymore : Pauline Croze donne de sa personne, à la voix et à la guitare, pour raconter les peines du coeur, les drames murmurés et le soleil, là-bas, qui frémit quand même. En mars 2021, Pauline Croze ouvre la semaine de la Francophonie au Bresil à travers un concert intimiste et acoustique au Studio des Variété à Paris. Son 5ème album original «Après les heures grises» est prévu pour le 8 octobre 2021 chez Argentic / Capitol INFOS PRATIQUES Le Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Prix : Chouettes Préventes 16€ *(quantités limitées) Préventes Normales 20€* Sur place : 25€ * + adhésion à l’association Orizon Sud 1€ si non adhérent* /!\ CB NON ACCEPTÉE A L’ENTRÉE /!\ RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR • Le Pass sanitaire est obligatoire pour l’accès à l’évènement. Toute personne devra justifier être dans un des trois cas suivants : -une vaccination complète(????̀? 7 ????? ???? 2 ?????????? ?? 4 ???????? ???? ????????? ??????). -un test PCR ou antigenique négatif de moins de 72H – les auto tests sont exclus. – un test PCR ou antigénique positif datant de plus de 11 jours et moins de 6 mois. • Port du masque obligatoire (décision du préfet). *Adhésion de 1€

16,99 / 20,99€ en pré-vente / 25€ sur place / Adhésion annuelle 1€

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille



2022-02-03T20:30:00 2022-02-03T23:00:00