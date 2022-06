Pauline Croze, 14 octobre 2022, .

Pauline Croze

2022-10-14 – 2022-10-14

15 22 Pauline Croze est revenue le 8 octobre 2021 nous dévoiler son 5e album, « Après les heures grises », une aventure plus personnelle que jamais.



La chanteuse affiche le calme et le soulagement propres aux artistes qui ont suivi leur intuition et leur audace.

« J’ai eu l’ambition de préparer un album très personnel, alliant mes goûts plus axés sur le groove et les nouvelles musiques dites « urbaines » que sur la chanson traditionnelle. Mon style musical sans frontières qui serpente entre les modes, façonné avec ce qui me plaît dans les sons d’aujourd’hui, surprend et enthousiasme déjà. »



Dans un style plus moderne et animé, elle triomphe de cette nouvelle spontanéité pour s’attaquer avec distance et ironie aux tremblements du monde contemporain.

Après plusieurs reports indépendants de notre volonté, nous nous réjouissons d’accueillir enfin la chanteuse au Makeda !

Rendez-vous au Makeda avec Pauline Croze le 14 octobre.

