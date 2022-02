PAULINE COUIC Chaos, courroux et cataclysmes le Prato Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

PAULINE COUIC Chaos, courroux et cataclysmes le Prato, 8 mars 2022, Lille. PAULINE COUIC Chaos, courroux et cataclysmes

du mardi 8 mars au mercredi 9 mars à le Prato

Et il n’y a rien qui ne fasse plus plaisir à la clownesse Pauline Couic, qui guette mélancolies et dépressions, préfère les gens qui vont mal et adore rire du malheur des autres. Alors elle met tout en œuvre pour provoquer la crise et l’observe comme une ethnologue. Sa devise : farce, débâcle et marasme… Marie-Laure Baudain a coécrit avec Gilles Defacque et Olivier Lopez le premier Pauline Couic, créé au Prato en 2011. proposition originale et jeu : Marie-Laure Baudain mise en scène : Paola Rizza assistanat à la mise en scène : Elsa Delmas création lumière : Xavier Lescat ————————— dans le cadre du temps fort Prato ELLES EN RIENT ENCORE

sur réservation

Crise des subprimes, crise de la quarantaine, crise du logement… pas besoin de pousser trop fort la femme moderne pour qu’elle craque. le Prato 6 allée de la Filature 59000 Lille Lille-Moulins Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-08T20:00:00 2022-03-08T21:10:00;2022-03-09T20:00:00 2022-03-09T21:10:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu le Prato Adresse 6 allée de la Filature 59000 Ville Lille lieuville le Prato Lille Departement Nord

le Prato Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

PAULINE COUIC Chaos, courroux et cataclysmes le Prato 2022-03-08 was last modified: by PAULINE COUIC Chaos, courroux et cataclysmes le Prato le Prato 8 mars 2022 le Prato Lille lille

Lille Nord