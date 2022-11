Pauline BARTISSOL, violoncelle et Laurent WAGSCHAL, piano Église Saint-Merry Paris Catégories d’évènement: île de France

Pauline BARTISSOL, violoncelle et Laurent WAGSCHAL, piano Église Saint-Merry, 11 décembre 2022, Paris. Le dimanche 11 décembre 2022

de 16h00 à 18h00

. gratuit Entrée libre – Participation libre Musique classique et moderne – Pièces de Camille Saint-Saëns, André Jolivet, Louis Vierne et Olivier Messiaen LE DUO BARTISSOL-WAGSCHAL Passionnés de musique de chambre, la violoncelliste Pauline Bartissol et le pianiste Laurent Wagschal jouent régulièrement en duo et dans diverses formations depuis 2016.

Réunissant à leurs côtés différents chambristes curieux des répertoires rares, ils entreprennent en 2020 le projet complètement inédit de jouer et d’enregistrer l’intégrale de la musique de chambre de Camille Saint-Saëns. Ils créent « Le Déluge », ensemble à géométrie variable dont le nom a été choisi en référence à l’oratorio de Saint-Saëns, notamment en raison du fameux solo de violon apparaissant dans le prélude, épisode radieux qui dépeint l’âge d’or de l’humanité.

Le centenaire de la mort du compositeur en 2021 a été l’occasion d’un enregistrement pour le label « ad Vitam Records » de l’intégrale des duos avec violon et violoncelle, en compagnie des violonistes Ayako Tanaka, Pierre Fouchenneret et Sébastien Surel : il a reçu un accueil chaleureux de la presse, obtenant notamment ffff dans Télérama, cinq Diapasons et cinq Étoiles dans la revue Classica.

Laurent Wagschal et Pauline Bartissol

