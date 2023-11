LES CAVES COOPÉRATIVES DU LANGUEDOC Paulhan, 18 novembre 2023, Paulhan.

Paulhan,Hérault

Panorama d’un patrimoine fragile et réflexion sur son avenir.

La région du Languedoc-Roussillon a compté plus de 600 réalisations. Ces « cathédrales du vin » vont porter témoignage durant un siècle, à l’entrée d’un grand nombre de villages viticoles, de ce formidable élan social qui va saisir le monde vigneron.

Quel avenir pour ce patrimoine ?.

2023-11-18 16:00:00 fin : 2023-11-18 . .

Paulhan 34230 Hérault Occitanie



An overview of a fragile heritage and a reflection on its future.

The Languedoc-Roussillon region has seen more than 600 such buildings. Over the course of a century, these « wine cathedrals » at the entrance to a large number of wine-growing villages bore witness to the tremendous social momentum that gripped the wine-growing world.

What does the future hold for this heritage?

Una panorámica de un patrimonio frágil y una mirada a su futuro.

La región de Languedoc-Rosellón ha sido testigo de la construcción de más de 600 edificios. Estas « catedrales del vino », situadas a la entrada de numerosos pueblos vitivinícolas durante un siglo, son testimonio del enorme impulso social que se apoderó del mundo del vino.

¿Qué futuro le espera a este patrimonio?

Überblick über ein fragiles Erbe und Überlegungen zu seiner Zukunft.

In der Region Languedoc-Roussillon wurden mehr als 600 Bauwerke errichtet. Diese « Kathedralen des Weins » zeugten ein Jahrhundert lang am Eingang zahlreicher Weindörfer von dem gewaltigen sozialen Aufschwung, der die Welt der Winzer erfasste.

Welche Zukunft hat dieses Kulturerbe?

Mise à jour le 2023-11-07 par OT DU CLERMONTAIS