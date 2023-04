PAULH’EN BROC Boulevard de la Liberté, 27 mai 2023, Paulhan.

La mairie de Paulhan avec l’aide du comité des fêtes organise un vide grenier !

Déambulation musicale, restauration et buvette sur place. Tombola.

Prix de l’emplacement 10 euros les 5 mètres linaires.

Seuls les véhicules légers sont acceptés.

Réserver avant le 12 mai au 04 67 25 00 08..

2023-05-27 à 08:00:00 ; fin : 2023-05-27 16:00:00. EUR.

Boulevard de la Liberté

Paulhan 34230 Hérault Occitanie



The Paulhan town hall with the help of the festival committee is organizing a garage sale!

Musical parade, catering and refreshments on the spot. Tombola.

Price of the place 10 euros the 5 linear meters.

Only light vehicles are accepted.

Reservation before May 12 at 04 67 25 00 08.

El ayuntamiento de Paulhan, con la ayuda del comité del festival, organiza una venta de garaje

Animación musical, comida y bebida in situ. Tómbola.

Precio del lugar 10 euros los 5 metros lineales.

Sólo se aceptan vehículos ligeros.

Reserve antes del 12 de mayo en el 04 67 25 00 08.

Das Rathaus von Paulhan organisiert mit Hilfe des Festkomitees einen Flohmarkt!

Musikalische Umzüge, Essen und Trinken vor Ort. Tombola.

Preis des Standplatzes 10 Euro für 5 laufende Meter.

Es werden nur leichte Fahrzeuge zugelassen.

Reservierung vor dem 12. Mai unter 04 67 25 00 08.

Mise à jour le 2023-04-06 par OT DU CLERMONTAIS