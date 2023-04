PAULH’EN BROC Boulevard de la Liberté, 27 mai 2023, Paulhan.

Vide grenier (10€ les 5 mètres linéaires, réservation avant le 12 mai en mairie), déambulation musicale, restauration sur place, tombola..

2023-05-27 à 08:00:00 ; fin : 2023-05-27 16:00:00. .

Boulevard de la Liberté

Paulhan 34230 Hérault Occitanie



Flea market (10? per 5 linear meters, reservation before May 12 at the town hall), musical parade, catering on the spot, tombola.

Mercadillo (10? por 5 metros lineales, reserva antes del 12 de mayo en el ayuntamiento), animación musical, comida y bebida in situ, tómbola.

Flohmarkt (10? für 5 laufende Meter, Reservierung vor dem 12. Mai im Rathaus), musikalische Umzüge, Essen vor Ort, Tombola.

Mise à jour le 2023-04-18 par OT DU CLERMONTAIS