30ÈME FOIRE DES COULEURS, 7 mai 2023, Paulhan.

Après 3 ans d’absence, notre foire est enfin de retour. Pour rappel, la Foire des Couleurs est une grande foire commerciale et festive organisée par l’association des Commerçants , Artisans et Agriculteurs de Paulhan, qui se tient en cœur de ville le premier dimanche de mai. Cette année nous fêtons la 30ème édition..

2023-05-07 à 09:00:00 ; fin : 2023-05-07 19:00:00. .

Paulhan 34230 Hérault Occitanie



After 3 years of absence, our fair is finally back. As a reminder, the « Foire des Couleurs » is a large commercial and festive fair organized by the association of Paulhan’s merchants, craftsmen and farmers, which is held in the heart of the city on the first Sunday of May. This year we celebrate the 30th edition.

Tras 3 años de ausencia, por fin vuelve nuestra feria. Como recordatorio, la Foire des Couleurs es una gran feria comercial y festiva organizada por la Asociación de Comerciantes, Artesanos y Agricultores de Paulhan, que se celebra en el corazón de la ciudad el primer domingo de mayo. Este año se celebra la 30ª edición.

Nach drei Jahren Abwesenheit ist unser Jahrmarkt endlich wieder da. Zur Erinnerung: Die Foire des Couleurs ist eine große Handels- und Festmesse, die von der Association des Commerçants , Artisans et Agriculteurs de Paulhan organisiert wird und am ersten Sonntag im Mai im Herzen der Stadt stattfindet. Dieses Jahr feiern wir die 30.

