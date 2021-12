Tréméven Tréméven Finistère, Tréméven « Paulette la poulette by night » Tréméven Tréméven Catégories d’évènement: Finistère

Tréméven Finistère Un moment lecture tout en douceur en attendant la nuit, pyjamas, doudou et plaid sont les bienvenus… animation proposée dans le cadre des « Nuits de la lecture » et animée par l’équipe de la médiathèque.

mediatheque@tremeven.fr +33 2 98 09 91 16

