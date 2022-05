PAULETTE FESTIVAL – EVRE LOISIRS Mauges-sur-Loire, 25 juin 2022, Mauges-sur-Loire.

A bicyclette ou mobylette, vous pourrez faire le tour des guinguettes le temps d’un weekend avec le Paulette Festival ! Le 25 juin, Paulette Festival sera présent à Evre Loisirs, une base de loisirs sur les bords de l’Evre, à Notre-Dame-du-Marillais, qui propose la location de canoës, kayaks, paddles et barques sur l’Evre. Au programme, deux concerts de rock et rock country dans ce cadre idyllique : n> Concert de Dust et Western Backlava, à partir de 20h n> Repas bio paysa > Possibilité de camper sur place

2 concerts de rock et rock country dans le cadre du Paulette Festival !

evreloisirs@gmail.com +33 6 71 09 16 51 http://evreloisirs.com/

