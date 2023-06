Repas/concert à la Ferme de Paulétou avec Roman Louis Paulétou Haut Naucelle, 27 juillet 2023, Naucelle.

Naucelle,Aveyron

Dans une ambiance raffinée, autour d’un concert intimiste semi-acoustique, vous pourrez déguster un repas de chef.fe itinérant !.

2023-07-27 à ; fin : 2023-07-27 . 35 EUR.

Paulétou Haut

Naucelle 12800 Aveyron Occitanie



In a refined atmosphere, around an intimate semi-acoustic concert, you can enjoy a chef’s meal on the road!

En un ambiente refinado, con un íntimo concierto semiacústico, ¡podrá disfrutar de una comida de chef mientras viaja!

In einem raffinierten Ambiente, rund um ein intimes halbakustisches Konzert, können Sie das Essen eines reisenden Chef.fe genießen!

Mise à jour le 2023-06-02 par OFFICE DE TOURISME PAYS SEGALI