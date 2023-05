Repas/concert à la Ferme de Paulétou Paulétou Haut, 1 juin 2023, Naucelle.

Naucelle,Aveyron

Eriba Sound Système vous offre un mix de vinyles éclectique et versatile pour la soirée d’ouverture de la saison !.

2023-06-01 à ; fin : 2023-06-01 . 35 EUR.

Paulétou Haut

Naucelle 12800 Aveyron Occitanie



Eriba Sound System offers you an eclectic and versatile vinyl mix for the opening night of the season!

Eriba Sound System te ofrece una mezcla de vinilos ecléctica y versátil para la noche inaugural de la temporada

Eriba Sound Système bietet Ihnen einen eklektischen und vielseitigen Vinylmix für die Saisoneröffnungsparty!

