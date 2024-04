Paulée de la Côte Chalonnaise Chalon-sur-Saône, vendredi 18 octobre 2024.

Paulée de la Côte Chalonnaise Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Le grand rendez-vous du vin à Chalon !

Cette édition 2024 prendra ses quartiers du vendredi 18 au dimanche 20 octobre avec un programme qui verra couler les vins des vignerons de la Côte chalonnaise (avec cinq appellations villages Bouzeron, Givry, Mercurey, Montagny, Rully et deux appellations régionales Bourgogne Côte chalonnaise et Crémant de Bourgogne).

Dans une ambiance joyeuse et populaire, ces festivités de la Paulée proposeront aux visiteurs un véritable marathon épicurien sur trois jours, où se mêleront découvertes au gré des dégustations et traditions avec défilé des confréries de vignerons, office religieux, concerts et animations. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-18

fin : 2024-10-20

Chalon-sur-Saône

Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Paulée de la Côte Chalonnaise Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2024-04-02 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme