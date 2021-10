Paule Théâtre Astrée, 7 décembre 2021, Villeurbanne.

Paule

Théâtre Astrée, le mardi 7 décembre à 19:19

_Paule_ est une fable aigre-douce sur le dérèglement climatique, la possibilité de disparition des mondes glacés et le syndrome de l’autruche… Telle la métaphore de l’humain et de la nature, la pièce retrace l’histoire d’amour d’un homme, Aristide, symbole de la civilisation occidentale, et d’une femme, Paule, dont l’analogie avec les mondes glacés et la nature en général ne fait pas secret. Faisant la part belle au théâtre d’objets et aux arts visuels, Les Décintrés s’emparent de la problématique brûlante du réchauffement climatique et déploient leur univers onirique nourri d’objets du quotidien détournés. **compagnie Les Décintrés (en costume)** Conception, écriture : Emmeline Beaussier et Jean Pierre Hollebecq Mise en scène : Emmeline Beaussier Interprètes : Marie Pierre Pirson, Jean Pierre Hollebecq et Serge Pillot Univers sonore : Thierry Küttel Scénographie et films : Emmeline Beaussier Costumes : Florie Bel Construction décor : Gilles Beaussier Création Lumières : Dominique Ryo Régie vidéo et lumière : Erick Priano Avec la complicité de Magali Chabroud

Réservation conseillée. Tarifs : 12 € | 6 € | gratuit pour les étudiant.e.s, personnels Lyon 1, personnels INSA et moins de 18 ans

Théâtre Astrée 6 avenue Gaston Berger Villeurbanne Villeurbanne Croix-Luizet Métropole de Lyon



