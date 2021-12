Paula Morelenbaum, Didier Sustrac & Jacques Morelenbaum, 7 janvier 2022, .

Date et horaire exacts : Le vendredi 07 janvier 2022

de 20h00 à 22h00

payant

Avec ce concert événement, Paula Morelenbaum, Didier Sustrac et Jaques Morelenbaum réaliseront ensemble un émouvant et vibrant hommage, jamais réalisé auparavant, à deux artistes exceptionnels, symbolisant le mieux le pont entre deux grandes cultures.

En Europe, on connaît aujourd’hui Jaques Morelenbaum, violoncelliste d’élite, musicien arrangeur de Tom Jobim, de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Henri Salvador,…, partenaire de Ryuichi Sakamoto ou d’Omar Sosa.

La voix de sa femme Paula Morelenbaum, jadis accompagnatrice de Tom Jobim, est très populaire au Brésil et à l’international, où elle affiche une longue carrière, dans le courant post bossa nova.

Ils débarquent chez nous accompagnés de Didier Sustrac, l’interprète et compositeur sans doute le plus brésilien de France, avec un show tout en swing et en douceur autour du répertoire de Henri Salvador et de Antonio Carlos Jobim.

Henri Salvador et le Brésil, ce fut une histoire d’amour qui dura toute une vie.

Fin des années 50, deux de ses musiques (« Dans mon île » et « Rose ») figurant dans le film italien « Europa di noite », marquèrent profondément la génération qui créa la Bossa Nova. Antonio Carlos Jobim, l’immense compositeur brésilien, vit le film et se montra séduit par les mélodies, les accords et la voix de Henri.

