Paul Verlaine, de l’enfance messine aux salons parisiens : la vie et l’œuvre du poète Maison natale de Paul Verlaine, 18 septembre 2021, Metz.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison natale de Paul Verlaine

### Assistez à cette visite guidée en costume ancien et écoutez cette lecture poétique et cette musique. Évocation de l’enfance de Paul Verlaine à Metz, de sa jeunesse à Paris et de sa maturité littéraire dans le contexte du Second Empire et de la IIIe République, de l’Annexion de l’Alsace-Moselle et du monde des Arts et des Lettres.

5€ ; gratuit -18 ans ; tarif spécial 2,50€ pour les étudiants et faibles revenus. Départ des visites toutes les heures. 1h par visite. 16 personnes par visite. Ouverture des réservations le 10/09/21.

Maison natale de Paul Verlaine 2 rue Haute-Pierre, 57000 Metz Metz Nouvelle Ville Moselle



2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T17:30:00