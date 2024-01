Paul Taylor en représentation exceptionnelle au Zénith de Paris Le Zénith Paris – La Villette Paris, 6 janvier 2024, Paris.

Le samedi 06 janvier 2024

de 20h00 à 23h00

.Public adultes. payant

Paul Taylor clôturera sa tournée internationale avec une date exceptionnelle au Zénith de Paris, le 06 janvier 2024 à 20h00.

Pour celles et ceux qui ont vu les deux premiers spectacles et toutes les vidéos de Paul Taylor sur les réseaux : pas d’inquiétude, ce sont des nouvelles blagues qui sont présentées dans « Bisous Bye x ».

Le concept lui reste le même : il y aura des blagues en anglais et some jokes in english. It is a live show, so there are no subtiles, alors on ramène sa pinte et son dictionnaire pour profiter du dernier spectacle bilingue de Paul Taylor. A l’avenir, l’artiste se consacrera à des projets soit 100% en anglais, soit 100% en français.

Le Zénith Paris – La Villette 211 Av. Jean Jaurès 75019 Paris

Contact : https://paultaylorcomedy.com/tickets

Laura Gilli