Paul Personne – Frenchy Casino Barrière Bordeaux, 5 décembre 2021, Bordeaux.

Paul Personne – Frenchy

Casino Barrière Bordeaux, le dimanche 5 décembre à 18:00

Guitariste de génie, reconnu par les plus grands, Paul Personne a su cultiver sa différence : celle de sa voix chaude mêlée aux guitares. Si l’étiquette de bluesman lui colle à la peau, il est aussi un mélodiste exceptionnel et un auteur de talent. Après son dernier album “Puzzle 14” et le live de la tournée “Electrique Rendez-vous” (Dvd Or) puis une pause-récré “Lost in Paris Blues Band” enregistré en 3 jours à Paris avec des musiciens américains, Paul Personne revient avec un nouvel album écrit, composé et enregistré entre la Normandie et Bruxelles,” Funambule ou tentative de survie en milieu hostile” (sortie le 31 mai 2019 chez Verycords). Un album chaud et électrique comme sait le faire Paul Personne, avec des textes et des riffs endiablés accompagnant de sa voix rocailleuse des mots qui reflètent ses sensations et sentiments sur le monde qui nous entoure. Evoquant des thèmes récurrents chers à Paul qu’il aborde depuis toujours, sans oublier des mélodies, des ballades langoureuses et mélancoliques.

A partir de 33€

“L’homme à la Gibson” comme on le nomme, est de retour !

Casino Barrière Bordeaux Rue du Cardinal Richaud Bordeaux Le Lac Gironde



