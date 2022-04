Paul Mirabel – Zèbre Marseille 2e Arrondissement Marseille 2e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 2e Arrondissement

Paul Mirabel – Zèbre Marseille 2e Arrondissement, 2 avril 2022, Marseille 2e Arrondissement. Paul Mirabel – Zèbre Le Cepac Silo 35 Quai Du Lazaret Marseille 2e Arrondissement

2022-04-02 20:00:00 – 2022-04-02 Le Cepac Silo 35 Quai Du Lazaret

25 39 Drôle de Zèbre



Signification :

Quelqu’un d’étrange, bizarre, un peu hors norme, anticonformiste.



Origine :

L’expression constitue une métaphore permettant de mettre l’accent sur la singularité d’un individu par rapport à la norme sociale à laquelle il s’oppose. La métaphore du zèbre est ici intéressante, puisque l’animal fait partie de la famille des équidés, mais se différencie grandement des chevaux et des ânes par son pelage original.



Exemple :

Un drôle de zèbre, ce type là. Paul Mirabel présente son premier spectacle Zèbre. Accueil Drôle de Zèbre



