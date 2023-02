PAUL MIRABEL ZEBRE ESPACE P. BACHELET – LA CARTONNERIE DAMMARIE LES LYS Catégories d’Évènement: 77190

PAUL MIRABEL ZEBRE ESPACE P. BACHELET – LA CARTONNERIE, 3 mars 2023 00:00, DAMMARIE LES LYS. PAUL MIRABEL ZEBRE Paul Mirabel. De 2023-03-03 à 2023-03-18 20:15. Tarif : 37.0 37.0 euros ESPACE P. BACHELET – LA CARTONNERIE DAMMARIE LES LYS 77190 . Olympia Production (2-1096518/3-1096519) présente ce concert Salam khoya ! Je te donne rendez-vous pour les 4 dernières dates de mon 1er spectacle « Zèbre » les 14, 15, 16 et 17 Mars 2023 au Grand Rex. Ce sont les dernières dates, il n’est pas impossible que je te réserve quelques surprises pour l’occasion ! DRÔLE DE ZÈBRE : Signification : Quelqu’un d’étrange, bizarre, un peu hors norme, anticonformiste. Origine : L’expression constitue une métaphore permettant de mettre l’accent sur la singularité d’un individu par rapport à la norme sociale à laquelle il s’oppose. La métaphore du zèbre est ici intéressante, puisque l’animal fait partie de la famille des équidés, mais se différencie grandement des chevaux et des ânes par son pelage original. Exemple : Un drôle de zèbre, ce type là.N° téléphone accès PMR : 01 42 64 49 40 (du lundi au vendredi – De 10h à 18h) / billetterie@talticket.com. Paul Mirabel Votre billet est ici Olympia Production (2-1096518/3-1096519) présente ce concert Salam khoya ! Je te donne rendez-vous pour les 4 dernières dates de mon 1er spectacle « Zèbre » les 14, 15, 16 et 17 Mars 2023 au Grand Rex. Ce sont les dernières dates, il n’est pas impossible que je te réserve quelques surprises pour l’occasion ! DRÔLE DE ZÈBRE : Signification :

