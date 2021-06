Nevers Théâtre Municipal de Nevers Nevers, Nièvre PAUL MIRABEL Théâtre Municipal de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

PAUL MIRABEL Théâtre Municipal de Nevers, 15 janvier 2022-15 janvier 2022, Nevers. PAUL MIRABEL

Théâtre Municipal de Nevers, le samedi 15 janvier 2022 à 20:00

**DRÔLE DE ZÈBRE** : **Signification** : Quelqu’un d’étrange, bizarre, un peu hors norme, anticonformiste. **Origine** : L’expression constitue une métaphore permettant de mettre l’accent sur la singularité d’un individu par rapport à la norme sociale à laquelle il s’oppose. La métaphore du zèbre est ici intéressante, puisque l’animal fait partie de la famille des équidés, mais se différencie grandement des chevaux et des ânes par son pelage original. **Exemple** : Un drôle de zèbre, ce type là. Navette cultur’bus disponible pour ce spectacle : [[https://www.taneo-bus.fr/contact-et-partenaires/culturbus](https://www.taneo-bus.fr/contact-et-partenaires/culturbus)](https://www.taneo-bus.fr/contact-et-partenaires/culturbus)

Ouverture de la billetterie le 1er septembre 2021 à 10h

2022-01-15T20:00:00 2022-01-15T21:30:00

