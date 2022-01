Paul Mirabel – 23 mars 2022 – Théâtre Fémina Théâtre Fémina Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Originaire de Montpellier, Paul Mirabel s’installe à Paris en 2013 pour suivre des études de commerce. Après l’obtention de son Master 2 et d’une formation de 2 ans au Cours Florent, il commence à écumer les scènes ouvertes parisiennes. Il écrit et rode son spectacle à la Petite Loge puis au Théâtre du Marais, à Paris. Paul Mirabel jouera en 2021 au Théâtre du Rond-Point, au Splendid à partir du 21 avril les mercredis, jeudis et vendredi à 19h, mais également les 20, 21, 22 et 23 décembre à 20h à La Cigale, sans oublier le Théâtre des Mathurin du 15 septembre au 18 décembre. Il partira en tournée dans toute la France en 2022 ! — DRÔLE DE ZÈBRE : Signification : Quelqu’un d’étrange, bizarre, un peu hors norme, anticonformiste. Origine : L’expression constitue une métaphore permettant de mettre l’accent sur la singularité d’un individu par rapport à la norme sociale à laquelle il s’oppose. La métaphore du zèbre est ici intéressante, puisque l’animal fait partie de la famille des équidés, mais se différencie grandement des chevaux et des ânes par son pelage original. Exemple : Un drôle de zèbre, ce type là.

