Paul, Louise, Suzy et moi

2023-03-24 – 2023-03-24 Dans le cadre du Festival Théâtre au Féminin. Par la Compagnie Felmur. Cela commence par une rencontre dans un cours de mandoline, puis vient la guerre, la désertion qui oblige à la clandestinité, et une solution étonnante pour survivre caché : le travestissement. Paul devient Suzanne et découvre une nouvelle vie qui le fascine, qui fait de lui une des grandes figures du Bois de Boulogne des années folles. En 1925 est promulguée la loi d’amnistie. « L’homme-femme » fait la curiosité des journaux, et en quelques jours Paul le clandestin devient célèbre. Suzanne n’a plus de raison d’être et Paul peut retrouver son identité masculine : c’est le début de la descente aux enfers qui aboutira à l’assassinat de Paul par Louise. dernière mise à jour : 2022-09-28 par

