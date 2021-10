Paul Lay Trio Casino Barrière Bordeaux, 18 mars 2022, Bordeaux.

Paul Lay Trio

Casino Barrière Bordeaux, le vendredi 18 mars 2022 à 20:30

Ce jeune compositeur et pianiste français multi-récompensé présente Deep Rivers, une anthologie de folk-songs et spirituals – ancêtres du jazz – datant de la Guerre de Sécession. Il est accompagné de la sensationnelle chanteuse Isabel Sörling et du contrebassiste de talent Simon Tailleu. “Le charme agit. On est conquis par le son d’ensemble prenant, la délicatesse, l’abandon des chansons d’amour. On attribue au costume de Paul Lay la couleur de la mélancolie. Et à sa musique la grâce des nuages.” — Bruno Pfeiffer, Libération « Fluidité du phrasé, plein champ à la contrebasse sans batterie, voix délicate, le résultat est aérien, subtil, troublant. » – Francis Marmande, le Monde

A partir de 12€

Un trio magnifique pour célébrer le centenaire de la naissance du jazz.

Casino Barrière Bordeaux Rue du Cardinal Richaud Bordeaux Le Lac Gironde



2022-03-18T20:30:00 2022-03-18T21:30:00