PAUL LAY TRIO – BLUE IN GREEN, TRIBUTE TO BILL EVANS LE BAL BLOMET Paris, mercredi 20 mars 2024.

Le mercredi 20 mars 2024

de 20h00 à 21h30

.Tout public. payant Tarif Normal : 25 EUR

Tarif Réduit : 20 EUR

“Esthète du piano jazz, le jeune français se devait un jour de marcher sur les pas de Bill Evans. C’est chose faite avec ce concert en trio, intense et sensible » TSF Jazz

À l’occasion de la sortie de son disque consacré à Bill Evans, Paul Lay et son trio — Dré Pallemaerts (batterie) et Clemens Van der Feen (contrebasse) — revisitent certaines de ses plus belles compositions (Blue in Green, Very Early, The two lonely people), ainsi que de grands standards de jazz dont Bill Evans fut l’interprète de référence : Alice in Wonderland, ou encore You must Believe in Spring.

Enregistré en live à La Piccola Scala en février 2022, « Blue in Green » est le premier disque de jazz à paraître sur le label Scala Music, déjà coup de cœur de la Fnac.

Paul Lay rend hommage à ce compositeur et improvisateur mélodique exceptionnel qui a révolutionné l’art du trio piano-contrebasse-batterie.

LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet 75015 Paris

Métro -> 12 : Volontaires (Paris) (207m)

Bus -> 397089 : Volontaires – Lecourbe (Paris) (146m)

Vélib -> Volontaire – Lecourbe (91.27m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.billetweb.fr/paul-lay-trio

