Paul Lay & Souleymane Mbodj – Téranga Parc Floral de Paris, 30 juin 2021-30 juin 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 30 juin 2021

de 14h30 à 16h

gratuit

Pestacles ☼ Paul Lay & Souleymane Mbodj – Téranga ☼ Dans le cadre de sa participation en tant que fil rouge des 3 festivals du Parc Floral cet été, Paul Lay a souhaité concevoir une nouvelle création pour Pestacles. Dans le paysage bucolique du Parc Floral, Souleymane vous transportera au Sénégal avec ses contes peuplés d’animaux musiciens et de baobabs magiques. Paul Lay accompagnera au piano ce magicien des mots qui fera rire, chanter et vibrer petits et grands ! ‣ Création Pestacles – A partir de 4 ans ‣ Mercredi 30 juin à 14h30 – Gratuit Plus d’infos sur www.festivalsduparcfloral.paris Spectacles -> Jeune public Parc Floral de Paris Route de la Pyramide Paris 75012

2021-06-30T14:30:00+02:00_2021-06-30T16:00:00+02:00

Crédit photo : Sylvain Gripoix | Illustrations & Graphisme : Béatrice Bloomfield / floatingstudio.net

