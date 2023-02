PAUL LAY FULL SOLO L’ASTRADA MARCIAC Catégories d’Évènement: Gers

Marciac

L'ASTRADA – MARCIAC (L-R-21-1592/L-R-21-1768/L-R-21-1769) présente PAUL LAY FULL SOLO"Paul Lay fait partie de cette génération mutante qui a grandi un pied dans le classique, un pied dans le jazz, et comprend la vérité inhérente à chacune de ces traditions. En 2020, à la demande de René Martin pour ses Folles Journées de Nantes, le pianiste s'est penché sur les oeuvres de Beethoven.Le répertoire : certaines de ses mélodies universelles telles que la Sonate au clair de lune ou La lettre à Élise, en passant par l'Hymne à la joie ou sa Symphonie n°7, mais aussi des compositions de Paul, inspirées par la musique du Maître et la visite des lieux où il a vécu… Des thèmes qu'il enfile comme un gant avec l'aisance d'un jazzman qui joue les grands standards, et fait apparaître dans l'oeuvre de Beethoven le mélodiste éblouissant qui ne demande qu'à être repris, dérivé, réinventé avec le temps qui passe sans rien lui retirer de sa modernité. C'est donc un véritable saut de l'ange que cet enregistrement donne à entendre, celui d'un Marvel du piano habité par une musique à laquelle il donne tout. En full solo." – Laurent de WildeTarif enfant : moins de 12 ansTarif jeune : moins de 25 ansAccessible aux PMR, parking à proximitéN° téléphone accès PMR : 09 64 47 32 29

