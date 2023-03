Paul & Joséphine LE MELO D’AMELIE, 30 avril 2023, PARIS.

Paul & Joséphine LE MELO D’AMELIE. Un spectacle à la date du 2023-04-30 à 16:00 (2023-03-05 au ). Tarif : 28.6 à 28.6 euros.

LE MELO D’AMELIE présente ce spectacle LA comédie déconseillée par la Manif pour Tou·te·sDescriptif : Paul et Joséphine, sont ami·e·s depuis la fac, et vivent ensemble aujourd’hui. En vrai, c’est surtout Paul qui vit chez Joséphine depuis 6 ans maintenant. Ça se passe super bien ! Peut-être parce qu’iels ne sont pas un couple ?! Paul, en revanche, a un compagnon, Ulrich, dont il est fou amoureux. Il voit déjà la suite ! Une maison, des enfants, un lapin, des vacances au bord de la mer chaque été… Le bonheur quoi ! Côté Joséphine, le couple n’est pas vraiment sa tasse de thé. Son truc à elle, c’est plutôt l’accumulation de meufs. Elle est « librement fantasque, et c’est parfait comme ça », vous dirait-elle !Contre toute attente, ce non-couple homosexuel va bientôt former un trio. Comment ? En ajoutant une personne à leur quotidien : un enfant. Dans le rire, et parfois dans l’émotion, Paul et Joséphine vous proposent de répondre à la question « Pourquoi on fait les bébés ? ». Paul & Joséphine

LE MELO D’AMELIE PARIS 4 rue Marie Stuart Paris

