Saint-Herblain Visite des services de collecte des déchets ménagers et de la propreté urbaine Paul Grandjouan Saco Saint-Herblain, 16 septembre 2023, Saint-Herblain. Visite des services de collecte des déchets ménagers et de la propreté urbaine Samedi 16 septembre, 10h00 Paul Grandjouan Saco Venez découvrir l’agence de services de collecte des déchets ménagers et de la propreté urbaine des Bourderies à Saint-Herblain lors des journées du patrimoine. Profitez de cette occasion pour vous plonger dans l’univers des métiers liés à la propreté urbaine et à la collecte des déchets ménagers grâce à un parcours guidé.

Lors de votre visite, vous pourrez vous familiariser avec les différents engins utilisés et ainsi découvrir nos initiatives en faveur de l’environnement. L’occasion aussi d’en apprendre davantage sur l’histoire de la gestion des déchets, des début de de Grandjouan à Veolia. Paul Grandjouan Saco Chemin des Bourderies, 44800 Saint-Herblain, France Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://admin.eventdrive.com/public/events/51574/website/registrationforms/148516/61165/ »}] A Nantes, Veolia assure des services de collecte des déchets ménagers ainsi que des prestations de nettoiement et de propreté urbaine, du balayage mécanique de la voirie à la propreté globale de la ville. Présence d’un parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

