J.S. BACH, Passacaille et thème fugué BWV 582

BRAHMS, Romanze (Andante), opus 118 n°5 (adapté pour l’orgue par Paul Goussot) Rhapsodie (Allegro risoluto), opus 119 n° 4 (adapté pour l’orgue par Paul Goussot)

DURUFLÉ, Prélude et Sicilienne (extraits de la Suite opus 5)

FRANCK, Prélude, Choral et Fugue (adapté pour orgue par Henri-Franck Beaupérin)

GOUSSOT, Improvisation

Aristide Cavaillé-Coll fut le facteur d’orgues le plus illustre du 19ème siècle. Son rayonnement considérable marqua en profondeur son époque et celles qui suivirent. Le Festival des Orgues Cavaillé-Coll, Les Amis de l’Abbatiale de la Trinité et Les Musicales de Normandie souhaitent mettre à l’honneur et pérenniser ce patrimoine culturel en proposant un concert à l’Abbatiale de la Trinité de Fécamp avec l’organiste Paul Goussot.

Le Mardi 16 août à 20h30

: Fécamp -Abbatiale de la Trinité

Tarifs Plein : 15€

Tarif Réduit (étudiants et demandeurs d’emploi) : 12€

Gratuit (- de 18 ans)

Sur réservation obligatoire :

– A l’Office de Tourisme de Fécamp ;

– Sur place entre 30 minutes et 1 heure avant le début de l’événement.

Contacter le festival en amont des événements pour les PMR (07 61 24 70 41).

