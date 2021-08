Paul Galiana + Cléo Marie + Mon Elephant La Dame de Canton, 28 septembre 2021, Paris.

Après des années à se cacher sous le nom de Lune Papa (EP En quarantaine en 2015 et album Chansons du 73 en 2017), Paul Galiana a déchiré le voile et défend désormais ses chansons folk sous son nom, avec Alain Gibert (basse) et Guillaume Glain (batterie).

Ils célèbrent enfin, ce 28 septembre, la sortie de Marque-Page, 1er EP enregistré dans les conditions du live, gorgé d’urgence, d’énergie et d’efficacité.

Mon Eléphant

A force de vouloir écrire des chansons, il a mis toute sa vie en morceaux… Folk, Rock, Pop, chansons françaises ou Reggae, devant vous, il exécutera à coups de guitare tout un choix de chansons variées qui feront la joie des petits et des grands, avec des textes sarcastiques pour ceux qui n’ont aucun humour et qui rient toujours en derniers.

Cléo Marie

La cadence, si elle évoque la progression rythmique de sons ou de mouvements, revêt une notion bien particulière pour Cléo Marie. Artiste puissante et gracile à la fois, ses multiples visages se déclinent au gré de mélodies tour à tour subtiles et brutes. La Cadence, titre du premier EP de la musicienne, est tout cela à la fois : un univers où Cléo rencontre Marie, et vice versa. Un recueil de chansons à textes portées par une voix espiègle à la singulière particularité, où les mélodies à la guitare et à la basse forment une berceuse qui aurait été composée pour des adultes…

La Dame de Canton Quai François Mauriac Port de la Gare Paris 75013

Contact :La Dame de Canton 0153610849 https://www.instagram.com/paulgalianamusique/ https://www.facebook.com/events/556128338847882

