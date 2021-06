Toulouse Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne, Toulouse Paul-Émile Victor, le rêve et l’action de Paul-Émile Victor Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

« 2021, l’Été polaire » est la première saison culturelle et scientifique autour de l’Arctique et de l’Antarctique. Du 10 juin au 10 octobre 2021, cette saison célébrera la beauté des pôles. Dans ce cadre, Olivier Poivre d’Arvor et Daphné Victor nous emmèneront, par une lecture à deux voix, sur les pas du grand explorateur français Paul-Émile Victor. Durée : 45 min Sur inscription sur le site du Marathon des mots . Ouverture de la billetterie et des réservations en ligne le 7 juin. « 2021, l’Été polaire » est la première saison culturelle et scientifique autour de l’Arctique et de l’Antarctique. Du 10 juin au 10 octobre 2021, cette saison célébrera la beauté des pôles. Dans ce c Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse Haute-Garonne

2021-07-02T18:00:00 2021-07-02T20:00:00

