PAUL DE SAINT SERNIN THEATRE DU MARAIS Paris, jeudi 26 septembre 2024.

Le sniper de Quelle époque ! est sur scène. Quand j’ai commencé à écrire ce spectacle, j’avais pour objectif d’y parler de ma passion. Puis je me suis dit qu’1h30 sur les vidéos de personnes de petite taille qui chutent, c’est trop. Alors j’ai voulu parler de foot, raconter comment ce sport nous a inclus dans le monde, moi, ma coupe de cheveux Louis XVI et mon nom à particule.Sauf qu’un soir, tout change. Le 27 avril 2023, j’apprends par hasard un truc sur moi qui va à jamais modifier ma vision de la vie. Je suis myope. Non. Autre chose. Un truc que j’aurais, je crois, préféré ne jamais savoir. Cette révélation m’a fait peur, m’a mis en colère, m’a rendu triste. Et aujourd’hui, j’ai envie d’en rire avec vous… C’est donc un spectacle profond. Suffisamment profond pour qu’un nain n’y ait pas pied. Artiste : Paul de Saint SerninDurée : 70 minutes

Tarif : 23.00 – 23.00 euros.

Début : 2024-09-26 à 21:00

Réservez votre billet ici

THEATRE DU MARAIS 37, rue Volta 75003 Paris 75