2023-07-12 14:00:00 14:00:00 – 2023-08-30 16:00:00 16:00:00 EUR 15 15 “Je vous dois la vérité en peinture, et je vous la dirai” – Paul Cezanne.



Venez vous imprégner de l’environnement du Maître d’Aix, au gré des lieux symboliques qui ont nourri son expérience. Une flânerie biographique, artistique & esthétique, qui met à l’épreuve l’évolution stylistique du peintre au fil des ans.



➜ Visite à pied

➜ Langue : en français

➜ Durée : 2h environ



Réservations auprès des conseillers en séjour de l'Office de Tourisme d'Aix-en-Provence ou sur le site de l'Office de Tourisme d'Aix en Provence Entre Paul Cezanne et Aix en Provence, c'est une grande histoire d'amour. Elle vous est contée lors de cette flânerie urbaine.

